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18:07 (мск), источник: Telegraf.by

В Беларуси опровергают информацию о смертельной игре подростков «Беги или умри»

Правоохранительные органы Беларуси опровергают случаи преднамеренного попадания детей под автомобили.

Источник: Telegraf.by

Обеспокоенные родители пересылают друг другу сообщения, что в социальных сетях набирает популярность смертельная игра среди подростков «Беги или умри», в которую они якобы играют, выскакивая перед движущимися машинами. Пользователи соцсетей стали пересылать другу эту информацию с просьбой сообщить ее своим друзьям и близким. Они стали публиковать якобы официальную новость: «МЧС предупреждает: опасная игра “Беги или умри” дошла до Беларуси!».

Сообщается, что дети получают команду из социальных сетей, а затем пробегают как можно ближе перед автомобилями. В МЧС отметили, что никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. В Следственном комитете также подтвердили, что эта информация является «вбросом».

«Мы проверили данную информацию, в Следственном комитете нет ни одного дела, в котором бы фигурировала данная игра. Ни один ребенок от нее не пострадал», — заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В ГАИ в свою очередь заявили, что в Беларуси подобных инцидентов не было ни в 2016 году, ни в начале этого, пишет Sputnik. «Бывают факты, когда дети по неосторожности выбегают на дорогу — особенно во дворах. Но преднамеренных случаев риска, чтобы дети или хотели совершить суицид, или, выполняя чьи-то “инструкции”, выбегали на дорогу, не было», — отметила Анна Банадык.

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