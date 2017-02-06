В Беларуси опровергают информацию о смертельной игре подростков «Беги или умри»
Правоохранительные органы Беларуси опровергают случаи преднамеренного попадания детей под автомобили.
Правоохранительные органы Беларуси опровергают случаи преднамеренного попадания детей под автомобили.
Обеспокоенные родители пересылают друг другу сообщения, что в социальных сетях набирает популярность смертельная игра среди подростков «Беги или умри», в которую они якобы играют, выскакивая перед движущимися машинами. Пользователи соцсетей стали пересылать другу эту информацию с просьбой сообщить ее своим друзьям и близким. Они стали публиковать якобы официальную новость: «МЧС предупреждает: опасная игра “Беги или умри” дошла до Беларуси!».
Сообщается, что дети получают команду из социальных сетей, а затем пробегают как можно ближе перед автомобилями. В МЧС отметили, что никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. В Следственном комитете также подтвердили, что эта информация является «вбросом».
«Мы проверили данную информацию, в Следственном комитете нет ни одного дела, в котором бы фигурировала данная игра. Ни один ребенок от нее не пострадал», — заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
В ГАИ в свою очередь заявили, что в Беларуси подобных инцидентов не было ни в 2016 году, ни в начале этого, пишет Sputnik. «Бывают факты, когда дети по неосторожности выбегают на дорогу — особенно во дворах. Но преднамеренных случаев риска, чтобы дети или хотели совершить суицид, или, выполняя