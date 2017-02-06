В Беларуси опровергают информацию о смертельной игре подростков «Беги или умри»

Обеспокоенные родители пересылают друг другу сообщения, что в социальных сетях набирает популярность смертельная игра среди подростков «Беги или умри», в которую они якобы играют, выскакивая перед движущимися машинами. Пользователи соцсетей стали пересылать другу эту информацию с просьбой сообщить ее своим друзьям и близким. Они стали публиковать якобы официальную новость: «МЧС предупреждает: опасная игра “Беги или умри” дошла до Беларуси!».

Сообщается, что дети получают команду из социальных сетей, а затем пробегают как можно ближе перед автомобилями. В МЧС отметили, что никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. В Следственном комитете также подтвердили, что эта информация является «вбросом».

«Мы проверили данную информацию, в Следственном комитете нет ни одного дела, в котором бы фигурировала данная игра. Ни один ребенок от нее не пострадал», — заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова.