На Уралмаше 29 человек эвакуировали из-за пожара
В Екатеринбурге из горящего здания минувшей ночью эвакуировали 29 человек. В трёхэтажном доме на улице Бакинских Комиссаров загорелась кухня одной из квартир.
В Екатеринбурге из горящего здания минувшей ночью эвакуировали 29 человек. В трёхэтажном доме на улице Бакинских Комиссаров загорелась кухня одной из квартир.
«По факту выезда обнаружен дым на первом этаже. Пстрадавших нет. Работает звено, ГДЗС, ствол Б, площадь пожара 10 метров. Горело
На месте ЧП работали 11 пожарных. Кухня квартиры выгорела полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Точную причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.