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14:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Уралец попал под «уголовку» за продажу шпионского брелока полицейскому

34-летний житель уральского города Нижний Тагил стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Он продал полицейскому шпионский брелок.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все произошло днем 29 ноября прошлого года: находясь в помещении кафе на первом этаже здания железнодорожного вокзала станции «Нижний Тагил» в ходе проверочной закупки мужчина незаконно сбыл сотруднику полиции шпионское изделие, закамуфлированное под брелок автомобильной сигнализации.

«Согласно проведенному исследованию, устройство является видеорегистратором с видеокамерой и микрофоном, встроенными в корпус в виде брелока автомобильной сигнализации, что соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации», — отметили в следствии.

Расследование продолжается. По уголовному делу допрошены свидетели и назначена судебно-техническая экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Новоуральске мужчина пришел в суд с целым «шпионским набором», но на входе его остановили судебные приставы.

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