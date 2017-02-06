Уралец попал под «уголовку» за продажу шпионского брелока полицейскому

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все произошло днем 29 ноября прошлого года: находясь в помещении кафе на первом этаже здания железнодорожного вокзала станции «Нижний Тагил» в ходе проверочной закупки мужчина незаконно сбыл сотруднику полиции шпионское изделие, закамуфлированное под брелок автомобильной сигнализации.

«Согласно проведенному исследованию, устройство является видеорегистратором с видеокамерой и микрофоном, встроенными в корпус в виде брелока автомобильной сигнализации, что соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации», — отметили в следствии.

Расследование продолжается. По уголовному делу допрошены свидетели и назначена судебно-техническая экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Новоуральске мужчина пришел в суд с целым «шпионским набором», но на входе его остановили судебные приставы.