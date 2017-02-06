В Дружковке в результате пожара в пятиэтажке погибли женщина и 3-летний мальчик

В Дружковке Донецкой области в результате пожара в пятиэтажке погибли женщина и 3-летний мальчик. Об єтом сообщает управление областной полиции.

Трагедия произошла 5 февраля.

«В воскресенье в 16.40 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников ГосЧС о том, что в одной из квартир по ул. Энгельса произошло возгорание квартиры. Во время тушения пожара были найдены тела ребенка и женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в квартире жили четверо граждан: хозяин с сожительницей, его племянница и ее 3-летний сын. Взрослые злоупотребляли алкоголем.

«Около 15.00 сожительница хозяина квартиры пошла в спальную комнату отдыхать, а вместе с ней и мальчик. Дядя с племянницей остались на кухне продолжать пьянствовать. Через некоторое время мужчина почувствовал запах угара и пошел посмотреть, что случилось. Когда открыл дверь спальни, то вся комната уже пылала. Мужчина с племянницей пытались погасить возгорание, но быстро поняли, что им это не под силу, выбежали из квартиры и вызвали спасателей», — рассказали в полиции.

Во время тушения пожара в комнате были обнаружены тела двух погибших, возле кровати — тело мальчика, а возле окна — тело женщины.

Преварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Женщина часто курила в постели, а в спальне, где они находились, еще и хранились бутылки с краской.

Хозяин квартиры с отравлением находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, у обоих пострадавших медики диагностировали алкогольную интоксикацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.