ГУВД: задержан подозреваемый в хищении денег в обменнике

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе Минска, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе ГУВД Минска.

«Сегодня задержан мужчина, который подозревается в том, что 22 января около 10:45 обратился к кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного по ул. Я. Коласа, и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денежных средств», — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.

Там отметили, что задержанный — 21 летний житель Минска, он учится в одном и столичных вузов. В отношении задержанного проводится проверка.