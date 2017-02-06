ГУВД: задержан подозреваемый в хищении денег в обменнике
По подозрению в совершении данного преступления задержан студент одного из минских вузов.
По подозрению в совершении данного преступления задержан студент одного из минских вузов.
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе Минска, сообщили Sputnik в понедельник в
«Сегодня задержан мужчина, который подозревается в том, что 22 января около 10:45 обратился к кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного по ул. Я. Коласа, и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денежных средств», — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.
Там отметили, что задержанный — 21 летний житель Минска, он учится в одном и столичных вузов. В отношении задержанного проводится проверка.
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