На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись автобус и «Газель»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двое водителей пострадали в результате столкновения автобуса и «Газели» на Дмитровском шоссе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двое водителей пострадали в результате столкновения автобуса и «Газели» на Дмитровском шоссе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в
«На Дмитровском шоссе столкнулись автобус, следовавший в парк без пассажиров, и “Газель”. Пострадали два водителя, один из них госпитализирован на вертолёте», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства происшествия.