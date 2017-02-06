Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Хлоргексидин вызывает аллергию
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14:53 (мск), источник: РИА Новости

На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись автобус и «Газель»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двое водителей пострадали в результате столкновения автобуса и «Газели» на Дмитровском шоссе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На Дмитровском шоссе столкнулись автобус, следовавший в парк без пассажиров, и “Газель”. Пострадали два водителя, один из них госпитализирован на вертолёте», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь