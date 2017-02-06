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15:18 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске автоледи сбила семиклассника

В Челябинске автоледи сбила семиклассника. С переломом лодыжки и голени мальчика доставили в больницу.

Авария произошла четвертого февраля в 18 часов 55 минут на Комсомольском проспекте возле дома 100.

По данным ГИБДД города, школьник переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, когда угодил под колеса «Хендая».

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливается, на какой сигнал светофора двигался автомобиль.

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