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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале в «Сонькиной лагуне» лошадь лягнула девушку в лоб

В полиции отказались возбуждать дело.

Поездка в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» на Южном Урале закончилась для одной из посетительниц серьезной травмой. Инцидент в Сатке произошел еще в новогодние каникулы — 2 января 2017 года. Девушка заплатила за катание на лошади, но животное скинуло наездницу и ударило ее копытом в лоб.

«От удара у меня было очень много крови, но самая жесть в том, что за мной не только не следили во время езды, но даже не подошли после падения… К тому же ни один из них не предложил первую помощь и/или вызвать скорую», — жалуется потерпевшая с соцсетях.

Девушка обратилась в полицию, но возбудить уголовное дело там отказались. Согласно официальному ответу, в своей травме пострадавшая виновата сама. Якобы она «угнала» лошадь, самовольно каталась на ней, упала, но никаких жалоб не высказала.

Сейчас девушка планирует подать гражданский иск, передает «Уралинформбюро».

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