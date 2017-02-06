Мужчина, угрожавший взорвать супермаркет, задержан в Камышине

Неизвестный зашел в магазин 3 февраля в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с продавцом, а после словесной перепалки пригрозил устроить взрыв в торговой точке и вышел, держа в руках неизвестный предмет. Обследование здания показало, что никаких опасных предметов в нем не было, и стражи порядка приступили к поиску подозреваемого.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, им оказался 35-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в совершенном преступлении. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.