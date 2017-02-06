Мужчина, угрожавший взорвать супермаркет, задержан в Камышине
Полицейские Камышина задержали мужчину, угрожавшего взорвать супермаркет.
Полицейские Камышина задержали мужчину, угрожавшего взорвать супермаркет.
Неизвестный зашел в магазин 3 февраля в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с продавцом, а после словесной перепалки пригрозил устроить взрыв в торговой точке и вышел, держа в руках неизвестный предмет. Обследование здания показало, что никаких опасных предметов в нем не было, и стражи порядка приступили к поиску подозреваемого.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в