В Калининграде водитель «БМВ» спровоцировал тройное ДТП
В результате аварии с участием трех автомобилей в областном центре пострадала женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
В результате аварии с участием трех автомобилей в областном центре пострадала женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
Авария случилась в 17:15 в воскресенье на улице Красной.
По предварительной информации, водитель автомобиля «БМВ 745» нарушил безопасную дистанцию, в результате чего иномарка врезалась в «Ауди», который от удара проехал вперед и столкнулся с «Фольксвагеном».
В результате ДТП