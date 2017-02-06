В Воронеже 34 дома остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария оставила без холодной воды 32 дома на улицах Колесниченко, Ворошилова, Карла Либкнехта, 121 Стрелковой Дивизии в Ленинском районе и два дома на улице Депутатская в Советском районе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» со ссылкой на очевидцев в службе спасения 112. На водоводе произошло несколько протечек, уточнили в пресс-службе управы Ленинского района.

По данным управы, коммунальные сети находятся на балансе у ООО «Главное управление ЖКХ» Миноборны РФ, работники которого уже приступили к устранению протечек. Поскольку порывы произошли на нескольких участках, коммунальщикам пришлось отключить повысительную насосную станцию, обеспечивающую водой 34 дома в Ленинском и Советском районах.

Начавшиеся в 10:00 работы планируется завершить к 17:00.