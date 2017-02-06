Сотрудников аэропорта Алматы задержали за кражу из багажа

Два приемосдатчика службы организации пассажирских перевозок аэропорта Алматы задержаны по подозрению в совершении кражи сотового телефона и сережек из багажа пассажира рейса «Актобе — Алматы — Киев», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД на транспорте МВД РК.

Сообщается, что потерпевший обратился в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы 28 января 2017 года. По его словам, кража из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий — сережек была совершена 25 декабря 2016 года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе — Алматы — Киев». По словам мужчины, пропажу он обнаружил в аэропорту Киева.

«Транспортной полицией установлены и задержаны два молодых человека, которые, работая в должности приемосдатчиков службы организации пассажирских перевозок АО “Международный аэропорт Алматы”, на своем рабочем месте совершили кражу по предварительному сговору», — прокомментировали в ДВД на транспорте.

Похищенное изъято. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Начато досудебное расследование по статье 188 части 2 пункта 1 УК РК «Кража». Также сообщается, что сейчас выясняется причастность задержанных к аналогичным, ранее совершенным преступлениям.