Предприятие оштрафовано за гибель сотрудника в Нижнем Новгороде

Нижегородское предприятие оштрафовано на 185 000 рублей за гибель сотрудника, сообщает Государственная инспекция труда Нижегородской области.

46-летний монтажник внутренних сантехнических систем 1 декабря был привлечен к работе по сбиванию наледи и сосулек с трубопровода, проходящего рядом с крышей входа в цех. Мужчина выполнил порученную ему работу и стал спускаться вниз по наружной лестнице, но не удержался и сорвался с нее. Пострадавший упал на землю и скончался на месте происшествия. Специалисты трудовой инспекции провели проверку на производстве после несчастного случая и выявили некоторые нарушения.

В частности, монтажник был принят на работу без прохождения обязательного медицинского осмотра. Кроме того, начальник цеха не организовала контроль за выполнением работ на высоте, не было обеспечено место производства работ знаками безопасности и защитными ограждениями. Предприятие оштрафовано на 185 тысяч рублей, должностные лица получили штрафы на общую сумму 27 тысяч рублей.