В уральском городе сгорела автошкола: эвакуировано 16 человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился в переулке Зеленый: на площади в 200 кв.м огнем были повреждены стены, потолочное перекрытие и кровля здания автошколы. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были самостоятельно эвакуированы 16 человек.

В тушении были задействованы пять единиц техники и 16 человек личного состава. В данный момент открытое горение ликвидировано, идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, в начале января в Екатеринбурге сгорел гараж одной из автошкол.