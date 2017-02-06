На Таганае спасли туристов

Активные выходные на природе едва не обернулись трагедией. Молодым людям, которые отправились на Таганай без сопровождения, потребовалась помощь спасателей.

Сигнал на пульт дежурного поступил, когда уже стемнело — около 9 вечера спецотряд был на Откликном гребне. Там потерялись парень и девушка из Уфы, они отправились в самостоятельный поход, но поняли, что заблудились. Спасатели отыскали замерзающую пару, напоили горячим чаем и вывели в Златоуст. Медицинская помощь потеряшкам не потребовалась.