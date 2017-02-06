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16:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Таганае спасли туристов

Парень и девушка из Уфы отправились в самостоятельный поход, но заблудились.

Активные выходные на природе едва не обернулись трагедией. Молодым людям, которые отправились на Таганай без сопровождения, потребовалась помощь спасателей.

Сигнал на пульт дежурного поступил, когда уже стемнело — около 9 вечера спецотряд был на Откликном гребне. Там потерялись парень и девушка из Уфы, они отправились в самостоятельный поход, но поняли, что заблудились. Спасатели отыскали замерзающую пару, напоили горячим чаем и вывели в Златоуст. Медицинская помощь потеряшкам не потребовалась.

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