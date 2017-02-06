В старом жилом доме в свердловском Ирбите обрушился потолок и часть наружной стены, пострадавших нет

По его словам, в 13:30 по местному времени (11:30 мск) на улице Орджоникидзе, 47 «в одноэтажном кирпичном жилом доме частично обрушилось потолочное перекрытие и часть наружной стены здания площадью около 20 кв.м».

«На данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало», — подчеркнул собеседник агентства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По одной из версий, причина обрушения — ветхость здания, оно построено в 1898—1900 годах. Кроме этого, инцидент мог произойти из-за скопившегося на здании снега.

«Возможно, это могло случиться из-за ветхости здания и от большой снеговой нагрузки», — уточнил В. Горелых.

Собеседник агентства также отметил, что дом принадлежит администрации Ирбита. В нем пять квартир — две их них жилые, там проживают две семьи.

Место происшествие оцеплено полицейскими, так как «есть опасность того, что разрушение может продолжиться». Специалисты в настоящее время обследуют дом. Людей, проживающих в нем, расселяют. Проводится проверка, сказал В. Горелых.

В середине января 2017 года обрушилась кровля многоквартирного нежилого дома на улице Революции в Ирбите. Никто не пострадал. Здание — 1887 года постройки и является образцом жилищного строительства конца 19 века, памятником архитектуры, находится на областном балансе.

Также сообщалось, что в сентябре 2016 года произошло обрушение части стены второго этажа многоквартирного жилого дома в Ирбите. Дом был построен ориентировочно в 1918 году. Пострадавших не было.