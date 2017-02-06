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15:58 (мск), источник: Sputnik.md

Новые подробности утреннего столкновения маршрутки и авто

Cтолкновение иномарки и маршрутки № 192 привело к тому, что пострадали двое человек, которых доставили в больницу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В результате столкновения в Кишиневе легкового автомобиля и рейсовой маршрутки № 192 пострадали два человека, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Научно-практического центра медицины скорой помощи Петр Кравец.

Черная иномарка около 9.00 врезалась в рейсовый микроавтобус № 192 на бульваре Григория Виеру. В результате маршрутку выбросило с проезжей части настолько, что она врезалась в ларек. Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе.

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«К нам поступили две женщины в возрасте 51 года и 30 лет. У них диагностировали легкие ушибы. Пострадавшим оказали первую помощь и после консультации отпустили», — сказал Кравец.

По данным полиции, пострадавшими оказались пассажирки маршрутки. Сейчас правоохранительные органы расследуют произошедшее.

В другом ДТП, зарегистрированном на улице Мунчешсткой, где столкнулся микроавтобус № 120 с легковым автомобилем, обошлось без пострадавшись.

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