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16:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на заводе крановщик причинил травму коллеге

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике расследуют несчастный случай на производстве, произошедший 22 ноября 2016 года на Мелеузовском заводе железобетонных конструкций.

Отделочница на складе готовой продукции устраняла дефекты дорожных плит. В это же время машинист крана привел технику в движение по рельсам. Работницу зажало между краном и штабелем плит. Женщина получила тяжкий вред здоровью. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда». Следствие установит причины произошедшего и виновных, сообщили в СКР по республике.

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