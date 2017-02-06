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16:47 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде из окна высотки выпал 14-летний подросток

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда. Тело подростка обнаружили прохожие.

Погибшему парню было всего 14 лет. Пока детали происшествия уточняются.

По информации заместителя руководителя Краснооктябрьского СО СУ СКР по области Владимира Сурова, подросток выпал с большой высоты (скорее всего, из окна многоэтажки). Причина случившегося неизвестна: в настоящее время идет осмотр места происшествия.

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