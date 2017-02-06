В Сысертский райсуд пришло дело о мошенничестве с землями Новикова
Судья определится на неделе.
Судья определится на неделе.
Материалы уголовного дела о мошенничестве с землями барда Александра Новикова поступили в Сысертский районный суд. Судья, которому предстоит вести процесс, будет определен на этой неделе, сообщили «Уралинформбюро» в
Дело передали в Сысерть из Ленинского райсуда Екатеринбурга в ноябре 2016 года на основании подсудности разбираемого преступления. На скамье подсудимых трое: гендиректор ООО «Светояр» Лариса Ассонова и
Сам бард на пару со своим бывшим
В декабре 2016 года Новиков был заключен под домашний арест, но позже ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. После этого бард развернул бурную деятельность — сначала он заявил о поиске зарубежного инвестора для завершения «Бухты Квинс», затем о договоре с корпорацией «Маяк», а на днях и вовсе сообщил, что стройка возобновилась. Правда, заявления шансонье либо не были достоверно подтверждены, либо оказались опровергнуты.