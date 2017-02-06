В Сысертский райсуд пришло дело о мошенничестве с землями Новикова

Материалы уголовного дела о мошенничестве с землями барда Александра Новикова поступили в Сысертский районный суд. Судья, которому предстоит вести процесс, будет определен на этой неделе, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

Дело передали в Сысерть из Ленинского райсуда Екатеринбурга в ноябре 2016 года на основании подсудности разбираемого преступления. На скамье подсудимых трое: гендиректор ООО «Светояр» Лариса Ассонова и топ-менеджеры овощебазы № 4 Иван Обухов и Виктор Новиков. По данным следствия, они пытались «увести» у шансонье порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе. Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя Новиков утверждает, что она превышает 300 миллионов.

Сам бард на пару со своим бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым проходит обвиняемым по другому уголовному делу — о мошенничестве в процессе возведения ПЖСК «Бухта Квинс». 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга не получили — в 2011 году стройка встала.

В декабре 2016 года Новиков был заключен под домашний арест, но позже ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. После этого бард развернул бурную деятельность — сначала он заявил о поиске зарубежного инвестора для завершения «Бухты Квинс», затем о договоре с корпорацией «Маяк», а на днях и вовсе сообщил, что стройка возобновилась. Правда, заявления шансонье либо не были достоверно подтверждены, либо оказались опровергнуты.