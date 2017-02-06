В Челябинской области пассажиры рейсового автобуса из-за поломки мерзли на трассе
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проверит информацию о пассажирах междугороднего автобуса, которые вынуждены были мерзнуть на трассе
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проверит информацию о пассажирах междугороднего автобуса, которые вынуждены были мерзнуть на трассе
Автобус следовал по маршруту
Однако, в транспортной компании заверяют, что пассажиры провели в сломавшемся автобусе не более 15 минут и никто не препятствовал их выходу. Водитель сразу же предупредил о поломке диспетчера и ждал помощи. А вот водители других автобусов, которые в этом время проезжали по данному участку дороги, якобы, не стали останавливаться, чтобы предложить помощь. И лишь сотрудникам ГИБДД удалось остановить следовавший мимо автобус.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта области проводит проверку по данному факту и намерено выявить истинные обстоятельства произошедшего.