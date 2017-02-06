В Челябинской области пассажиры рейсового автобуса из-за поломки мерзли на трассе

Автобус следовал по маршруту Челябинск-Пласт. В нем ехало 15 человек. В районе Кичигино автобус остановился из-за поломки. По версии пассажиров, водитель запер дверь в ожидании помощи, и они вынуждены были около часа просидеть в холодном автобусе. По их словам, водитель отказывался от помощи проезжавших мимо водителей других автобусов.

Однако, в транспортной компании заверяют, что пассажиры провели в сломавшемся автобусе не более 15 минут и никто не препятствовал их выходу. Водитель сразу же предупредил о поломке диспетчера и ждал помощи. А вот водители других автобусов, которые в этом время проезжали по данному участку дороги, якобы, не стали останавливаться, чтобы предложить помощь. И лишь сотрудникам ГИБДД удалось остановить следовавший мимо автобус.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области проводит проверку по данному факту и намерено выявить истинные обстоятельства произошедшего.