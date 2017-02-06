Пять дней назад в Омске пропала девушка

Девушка еще 1 февраля ушла от знакомых по ул. 6-й Северной и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Аллы: на вид 22 года, рост 165−168 сантиметров, плотное телосложение, овальное лицо, голубые глаза, русые прямые длинные волосы, прямой нос. Была одета в черную вязаную шапку, черный пуховик с белыми полосами на спине, синие джинсы, серый шарф, голубую рубашку со вставками в виде темно-синих звезд, серые «уги» на замке.