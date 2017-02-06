Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
17:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани сотрудника исполкома задержали за взятку в 900 тысяч рублей за махинации с землей

Сотрудники МВД РТ задержали 27-летнего главного специалиста отдела по образованию земельных участков на торги Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани, который получил взятку в 900 тыс. рублей за махинации с землей в поселке Вознесенское. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Prokazan.ru

Предварительно, с июня 2015 года по июль 2016 года подозреваемый получил взятку в 900 тыс рублей за «формирование земельных участков в поселке Вознесенское и содействие в реализации права на заключение аренды» этих земельных участков.

 — В четверг, 2 февраля, в Казани в кафе «Галерея кухонь народов мира» также был задержан 31-летний экс-главный специалист отдела по контролю и надзору в области долевого строительства Исполкома города, который, действуя от имени вышеупомянутого главного специалиста, получил около 1 млн рублей в качестве взятки с тем, чтобы передать их неустановленным должностным лицам исполкома города за предоставление преимуществ при проведении аукциона по предоставлению в аренду земельных участков в поселке Вознесенское, — отметили в правоохранительных органах.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Идет расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Зеленодольске на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
СМИ: Большинство истребителей ВМС США не могут летать
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь