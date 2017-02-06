В Казани сотрудника исполкома задержали за взятку в 900 тысяч рублей за махинации с землей

Предварительно, с июня 2015 года по июль 2016 года подозреваемый получил взятку в 900 тыс рублей за «формирование земельных участков в поселке Вознесенское и содействие в реализации права на заключение аренды» этих земельных участков.

— В четверг, 2 февраля, в Казани в кафе «Галерея кухонь народов мира» также был задержан 31-летний экс-главный специалист отдела по контролю и надзору в области долевого строительства Исполкома города, который, действуя от имени вышеупомянутого главного специалиста, получил около 1 млн рублей в качестве взятки с тем, чтобы передать их неустановленным должностным лицам исполкома города за предоставление преимуществ при проведении аукциона по предоставлению в аренду земельных участков в поселке Вознесенское, — отметили в правоохранительных органах.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Идет расследование.