Самолет из Краснодара с отказавшими тормозами сел в Домодедово

Во время захода на посадку на борту возникла внештатная ситуация. По предварительным данным, у самолета отказала тормозная система.

Экипаж принял решение уходить на второй круг.

В результате слаженных и квалифицированных действий пилотов в условиях форс-мажора судно удалось посадить. На борту никто не пострадал.

Инженерам и техникам предстоит выяснить причину сбоя системы.