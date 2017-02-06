Самолет из Краснодара с отказавшими тормозами сел в Домодедово
Краснодар. 6 фев. — Новая Кубань. ЧП произошло в Москве. Лайнер, вылетевший из Краснодара, должен был приземлиться в аэропорту Домодедово.
Краснодар. 6 фев. — Новая Кубань. ЧП произошло в Москве. Лайнер, вылетевший из Краснодара, должен был приземлиться в аэропорту Домодедово.
Во время захода на посадку на борту возникла внештатная ситуация. По предварительным данным, у самолета отказала тормозная система.
Экипаж принял решение уходить на второй круг.
В результате слаженных и квалифицированных действий пилотов в условиях
Инженерам и техникам предстоит выяснить причину сбоя системы.