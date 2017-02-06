На Кубани за взятку в 1,5 млн рублей задержан сотрудник транспортной полиции

По версии следствия, старший оперуполномоченный группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России в сентябре прошлого года двумя частями путем обмана получил взятку в размере 1,5 млн рублей за изменение меры пресечения обвиняемому по расследуемому уголовному делу, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

В УТ МВД России по ЮФО по данному факту была назначена служебная проверка, сотрудник уволен из МВД в связи с утратой доверия.

В настоящее время бывший полицейский задержан и допрошен в качестве подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.