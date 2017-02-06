На Кубани за взятку в 1,5 млн рублей задержан сотрудник транспортной полиции
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего сотрудника группы по противодействию коррупции управления МВД на транспорте в Краснодарском крае.
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего сотрудника группы по противодействию коррупции управления МВД на транспорте в Краснодарском крае.
По версии следствия, старший оперуполномоченный группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России в сентябре прошлого года двумя частями путем обмана получил взятку в размере 1,5 млн рублей за изменение меры пресечения обвиняемому по расследуемому уголовному делу, сообщает
В УТ МВД России по ЮФО по данному факту была назначена служебная проверка, сотрудник уволен из МВД в связи с утратой доверия.
В настоящее время бывший полицейский задержан и допрошен в качестве подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.