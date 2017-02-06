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16:49 (мск), источник: Интерфакс

Первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» вынесли в России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Кировский районный суд Астрахани в понедельник вынес приговор астраханцу Улукбеку Гафурову, признав его виновным в том, что он не сообщил о преступлении.

«Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сообщила агентству «Интерфакс» представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

Она отметила, что дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Астраханской области.

По данным прокуратуры региона, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году «пакета Яровой».

В управлении ФСБ Астраханской области агентству рассказали, что Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове. В декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным по ст.205.3 УК РФ и ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

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