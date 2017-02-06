В Волгограде осужден коммерсант, не вернувший 96 млн рублей кредитов

Директор фирм «Бэлла» и «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» Александр Карасько признан виновным в двух эпизодах незаконного получения кредита с причинением банку крупного ущерба (ч.1 ст. 176 УК РФ).

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, в судебном заседании установлено, что Карасько предоставил в банк фиктивные документы о якобы благополучном финансовом положении предприятий. Хотя в налоговые органы фирмы отчитывались нулевыми показателями выручки.

В результате Карасько получил кредиты на общую сумму около 96 млн рублей, которые так и не возвратил. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Суд приговорил Карасько к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.