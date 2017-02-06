В Волгограде осужден коммерсант, не вернувший 96 млн рублей кредитов
Красноармейский райсуд Волгограда вынес приговор по уголовному делу о незаконном получении банковского кредита.
Красноармейский райсуд Волгограда вынес приговор по уголовному делу о незаконном получении банковского кредита.
Директор фирм «Бэлла» и «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» Александр Карасько признан виновным в двух эпизодах незаконного получения кредита с причинением банку крупного ущерба (ч.1 ст. 176 УК РФ).
Как сообщила РИАЦ
В результате Карасько получил кредиты на общую сумму около 96 млн рублей, которые так и не возвратил. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Суд приговорил Карасько к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.