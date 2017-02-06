На воронежском посту ДПС остановили Range Rover с наркотиками

«В ходе личного досмотра у водителя в кармане нашли пакет с порошкообразным веществом светлого цвета», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Его направили на экспертизу.

Специалисты выяснили, что в пакете было 3,83 грамма наркотика мефедрона. Такая масса считается крупным размером.

Подозреваемого жителя Краснодарского края задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. По факту произошедшего возбудили дело за незаконную перевозку наркотиков (ч.2, ст. 228 УК РФ).