В Астане появились фальшивые талоны на бензин

О случившемся с ней неприятном инциденте рассказала пользовательница Facebook под ником Натуся Бэст.

«Народ! Я вчера так “лоханулась”, аж стыдно! Не повторяйте моих ошибок, будьте осторожны! Вчера на проспекте Республики подошел мужчина лет 40 и предложил купить талоны на 92 бензин, у него их было 100 литров, я взяла 50 литров. Сегодня заехала на “Синоойл”, а оператор говорит: “Фальшивые!”», — предупредила она в своем посте.

В комментариях обманутая астанчанка пояснила: оператор определил, что талон фальшивый, на ощупь. В остальном подделку почти невозможно распознать: на ней проставлены даже печати.

Еще один пользователь соцсети рассказал, что тоже недавно стал жертвой обмана, купив ненастоящие талоны.