Два высокопоставленных сотрудника транспортной полиции попались на взятке в Приангарье

Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам регионального управления ФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. По версии следствия, обвиняемые получили от коммерсанта через посредника взятку в размере 20 млн рублей за беспрепятственный перевоз грузов железнодорожным транспортом, то есть за бездействие в пользу взяткодателя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского управления СУ СКР.

3 февраля 2017 года в дневное время заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте задержан в Иркутске сотрудниками регионального управления ФСБ России непосредственно при получении взятки. В ходе проведения с ним следственных действий установлена причастность к преступлению другого полицейского, который также был задержан.

«Сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.