Трое рыбаков провалились под лед в Крыму, один из них погиб

Трое рыбаков провалились под лед в воскресенье вечером. Спасатели достали двоих мужчин из воды и передали медикам. Пострадавших отвезли в больницу с переохлаждением.

Третьего найти не удалось, поиски приостановили на ночь и продолжили в понедельник. Они осложнялись туманом.

Сотрудники МЧС обнаружили погибшего в 80 метрах от берега, тело лежало на глубине более десяти метров. «Видимость там была нулевая, даже не помогал подводный фонарь», — говорится в пресс-релизе.

Сотрудники регионального управления МЧС просят жителей полуострова и туристов соблюдать правила безопасности во время зимней рыбалки.