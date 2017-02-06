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17:26 (мск), источник: Интерфакс

Трое рыбаков провалились под лед в Крыму, один из них погиб

6 февраля. Interfax-Russia.ru — Водолазы нашли в понедельник тело мужчины, который погиб накануне во время рыбалки на Симферопольском водохранилище, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

Трое рыбаков провалились под лед в воскресенье вечером. Спасатели достали двоих мужчин из воды и передали медикам. Пострадавших отвезли в больницу с переохлаждением.

Третьего найти не удалось, поиски приостановили на ночь и продолжили в понедельник. Они осложнялись туманом.

Сотрудники МЧС обнаружили погибшего в 80 метрах от берега, тело лежало на глубине более десяти метров. «Видимость там была нулевая, даже не помогал подводный фонарь», — говорится в пресс-релизе.

Сотрудники регионального управления МЧС просят жителей полуострова и туристов соблюдать правила безопасности во время зимней рыбалки.

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