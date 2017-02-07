В Воронеже в массовом ДТП пострадали 4 человека

Автомобиль «ВАЗ-2101» столкнулся с Chevrolet Niva и другим «ВАЗом» в 12:35 понедельника, 6 февраля. В аварии пострадали водители иномарки и «ВАЗа-2101», а также два пассажира «ВАЗ-2115» — 31-летняя женщина и 44-летний мужчина, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло у дома № 26/1. Управлявший автомобилем «ВАЗ-2101» 42-летний воронежец ехал в сторону улицы Полины Осипенко. За рулем Chevrolet был 73-летний мужчина, вторым «ВАЗом» управлял 26-летний горожанин. Пострадавшие попали в больницу «Электроника».

Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они установят все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Стоит быть аккуратнее при переезде перекрестков. Зимой погодные условия не позволяют остановиться быстро, поэтому нужно быть особенно осторожными на дорогах.