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09:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области попался на взятке начальнику уголовного розыска

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

Житель Панинского района предложил взятку начальнику уголовного розыска и попал под следствие, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 6 февраля. Молодой человек попросил полицейского за деньги прекратить проверку по факту устроенной драки.

По данным ведомства, 25-летний житель Панинского района подрался с двумя мужчинами. Чтобы избежать уголовного преследования, парень подготовил 15 тыс. рублей. Правоохранитель от денег отказался и разъяснил, что дача взятки влечет за собой уголовную ответственность. Однако молодой человек все равно положил деньги на стол, после чего был задержан полицейскими.

Следователи возбудили уголовное дело за дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ). Молодому человеку грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

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