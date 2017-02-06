Минздрав Кыргызстана подтвердил гибель пациентов из-за казахстанского препарата

Спецкомиссия пришла к выводу, что ФС-1 напрямую связан с гибелью пациентов. В ходе его применения у 10 пациентов из 54 развились побочные эффекты, а двое молодых людей, 26-летняя женщина и 23-летний мужчина, скончались, передаёт zanoza.kg.

По заключениям экспертов, смерть пациента наступила из-за прогрессирования диссеминированного туберкулёза и дальнейшего развития дыхательной, а также сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в лёгких под воздействием казахстанского препарата.

В ноябре 2016 года скандал вокруг испытаний в Кыргызстане казахстанского экспериментального препарата ФС-1 для лечения мультирезистентного туберкулёза прокомментировали его создатели и руководители казахстанского Научного центра противоинфекционных препаратов (НЦПП).

Академик Национальной академии наук РК Марат Кулманов отметил, что, по стандартам клинических исследований, при туберкулёзе с МЛУ одна группа больных принимала ФС-1, а другая — плацебо, нейтральную субстанцию. Он уверен, что умершие в Кыргызстане больные принимали не ФС-1, а плацебо (безвредное вещество, приготовленное в виде лекарства, но не обладающее лечебными свойствами. — Авт.).

«Те больные, что принимали казахстанский препарат, живут и здравствуют… Если больной препарат не принимал и вообще никогда его не видел, как он может от него умереть? Зачем, почему к нам так отнеслись — это вопрос. Это кыргызской стороне чести не делает. Если бы те больные действительно принимали ФС-1, я вас уверяю, были бы живы и здоровы», — сказал тогда Марат Кулманов.

Создатели ФС-1 убеждены, что препарат очень эффективный.