В Кишиневе задержали двух чиновников за мошенничество в особо крупных размерах

Чиновники обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

Следователи установили, что подозреваемые путем обмана приобрели более 38 миллионов леев. Деньги были получены под предлогом того, что чиновники помогут приватизировать землю в Кишиневе.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.