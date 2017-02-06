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18:40 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе задержали двух чиновников за мошенничество в особо крупных размерах

Заместитель начальника предприятия «CADASTRU» и главный бухгалтер экспериментально-технологической станции «Кодру» сегодня были задержаны прокуратурой.

Источник: Publika.md

Чиновники обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

Следователи установили, что подозреваемые путем обмана приобрели более 38 миллионов леев. Деньги были получены под предлогом того, что чиновники помогут приватизировать землю в Кишиневе.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

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