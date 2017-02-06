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18:39 (мск), источник: Sputnik.md

Авария на Телецентре: десятки троллейбусов встали

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Кишиневе в понедельник произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. На этот раз столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль.

Источник: Sputnik.md

Инцидент произошел на Телецентре, и, как видно на опубликованных в сети кадрах, обошелся без серьезных последствий для участников аварии. Но проблем другим жителям столицы это ДТП создало немало.

Из-за того, что эвакуатор полностью перегородил движение транспорта в одном направлении, троллейбусы просто не могут проехать этот участок. В итоге десятки единиц этого вида транспорта остановились, а их пассажирам пришлось искать другой способ добраться до пункта назначения.

В понедельник утром в столице произошли две другие аварии, в которых участвовали микроавтобусы № 192 и № 120. В первом эпизоде пострадали две пассажирки.

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