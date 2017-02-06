Авария на Телецентре: десятки троллейбусов встали
КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Кишиневе в понедельник произошло еще одно
КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Кишиневе в понедельник произошло еще одно
Инцидент произошел на Телецентре, и, как видно на опубликованных в сети кадрах, обошелся без серьезных последствий для участников аварии. Но проблем другим жителям столицы это ДТП создало немало.
В понедельник утром в столице произошли две другие аварии, в которых участвовали микроавтобусы № 192 и № 120. В первом эпизоде пострадали две пассажирки.