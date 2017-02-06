На борту самолета Екатеринбург — Тбилиси умер пассажир
На борту самолета, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Тбилиси, скончался пассажир. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
На борту самолета, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Тбилиси, скончался пассажир. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Известно, что борт А-320 принадлежал компании «Уральские авиалинии». Собственно инцидент произошел в небе над Дагестаном: пассажир лайнера почувствовал недомогание и скоропостижно скончался.
На данный момент самолет совершил посадку в пункте назначения. Тело умершего передали судебному медику.
В «Уральских авиалиниях» «РГ» пообещали сообщить подробности несчастного случая завтра утром.