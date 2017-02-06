Жители элитных ЖК остались без света и отопления в Астане

По сообщению энергослужбы «Астана-РЭК», 5 февраля в 23.53 вышли из строя два высоковольтных кабеля, питающие распределительный пункт № 187, который обеспечивает электроэнергией два столичных жилых комплекса — «Итальянский квартал» и «Городской романс». Причиной аварии стало короткое замыкание.

«В настоящее время специалисты энергослужбы ведут ремонтные работы по устранению аварии. Однако определить места повреждения линии сложно, поскольку на данном участке неоднократно похищали кабель. Между тем указанное энергохозяйство, а также РП-187 не состоят на балансе городских сетей, поскольку владельцем объектов является компания “БазисИнвестСтрой”. Протяженность кабельной линии составляет 2,5 километра», — говорится в сообщении.