Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Кремль обратился к назвавшему Путина «убийцей» ведущему Fox News
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
20:09 (мск), источник: Tengrinews

Жители элитных ЖК остались без света и отопления в Астане

В Астане в двух элитных ЖК почти двое суток нет отопления и электричества, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Источник: Tengrinews

По сообщению энергослужбы «Астана-РЭК», 5 февраля в 23.53 вышли из строя два высоковольтных кабеля, питающие распределительный пункт № 187, который обеспечивает электроэнергией два столичных жилых комплекса — «Итальянский квартал» и «Городской романс». Причиной аварии стало короткое замыкание.

«В настоящее время специалисты энергослужбы ведут ремонтные работы по устранению аварии. Однако определить места повреждения линии сложно, поскольку на данном участке неоднократно похищали кабель. Между тем указанное энергохозяйство, а также РП-187 не состоят на балансе городских сетей, поскольку владельцем объектов является компания “БазисИнвестСтрой”. Протяженность кабельной линии составляет 2,5 километра», — говорится в сообщении.

Для поддержания жизнедеятельности данных жилых комплексов специалисты «Астана-РЭК» оперативно установили дизельные генераторы на общедомовые нужды. «Кроме того, энергослужбой предпринимаются все возможные действия, направленные для устранения аварии. Для этого задействован весь личный состав, а также имеющаяся техника и оборудование. В данное время работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На узкой улице в Алматы застряла фура
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
Россия досрочно выиграла медальный зачет на зимней Универсиаде
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь