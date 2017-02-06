Жители элитных ЖК остались без света и отопления в Астане
В Астане в двух элитных ЖК почти двое суток нет отопления и электричества, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В Астане в двух элитных ЖК почти двое суток нет отопления и электричества, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
По сообщению энергослужбы «Астана-РЭК», 5 февраля в 23.53 вышли из строя два высоковольтных кабеля, питающие распределительный пункт № 187, который обеспечивает электроэнергией два столичных жилых комплекса — «Итальянский квартал» и «Городской романс». Причиной аварии стало короткое замыкание.
«В настоящее время специалисты энергослужбы ведут ремонтные работы по устранению аварии. Однако определить места повреждения линии сложно, поскольку на данном участке неоднократно похищали кабель. Между тем указанное энергохозяйство, а также РП-187 не состоят на балансе городских сетей, поскольку владельцем объектов является компания “БазисИнвестСтрой”. Протяженность кабельной линии составляет 2,5 километра», — говорится в сообщении.
Для поддержания жизнедеятельности данных жилых комплексов специалисты «Астана-РЭК» оперативно установили дизельные генераторы на общедомовые нужды. «Кроме того, энергослужбой предпринимаются все возможные действия, направленные для устранения аварии. Для этого задействован весь личный состав, а также имеющаяся техника и оборудование. В данное время работы продолжаются», — сообщили в