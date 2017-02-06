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23:04 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика, автобус и легковушка

Сегодня на 317 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» столкнулись четыре транспортных средства — два грузовика, рейсовый автобус «Ревда-Екатеринбург» и легковой автомобиль «Опель». ДТП спровоцировала водитель легковушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские установили, что автоледи пыталась обогнать автобус, но не смогла соблюсти интервал между транспортными средствами и задела левое колесо автобуса, от чего оно лопнуло, и «Опель» выбросило на встречную полосу.

«Для установления более подробных и точных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на место ЧП выехал заместитель начальника областной ГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов. Среди пострадавших есть 16-летняя девочка, понадобится ли ей и другим раненым госпитализация, сейчас решают медики травмпункта Ревды», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение.

В управлении ГИБДД по Свердловской области пояснили, что водитель «Опеля» неправильно выбрала скоростной режим и потеряла контроль над автомобилем.

«Водитель допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с рейсовым автобусом, следующим во встречном направлении из Екатеринбурга в Ревду. От удара автомобиль “Опель” отбросило на попутно движущийся большегрузный “Рено Премиум”, под управлением мужчины 1968 г. р. Автобус от столкновения, в свою очередь, откинуло на на движущийся во встречном направлении большегрузный автомобиль Вольво, под управлением мужчины 1976 г. р.», — добавили в ГИБДД.

Водители большегрузного транспорта не пострадали.

Водитель «Опеля» получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой голени. Ее пассажир, мужчина 1996 г.р., находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил черепно-мозговую травму, повреждение шейно-грудного отдела позвоночника.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса.

В настоящее время восстанавливается движение на данном участке дороги, движение автотранспорта осуществляется по одной полосе.

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