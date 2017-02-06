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23:03 (мск), источник: Интерфакс

Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Урале

Екатеринбург. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рейсовый автобус, два грузовика и легковой автомобиль в понедельник столкнулись в Свердловской области, травмы получили десять человек.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщает, что около 16:30 по местному времени (14:30 мск) на 317 км автодороги Пермь-Екатеринбург автобус, ехавший из Екатеринбурга в Ревду, столкнулся с грузовиками «Volvo» и «Renault», а также легковым автомобилем «Opel Corsa», которые двигались со стороны Перми.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Свердловской области, по предварительным данным, в аварии травмы получили десять человек, из них восемь — пассажиры автобуса. Отмечается, что наиболее серьезные травмы у водителей автобуса и автомобиля «Opel».

«Сотрудники полиции установили, что легковым автомобилем “Opel” управляла автоледи. Женщина попыталась обогнать фуру, при этом она не смогла соблюсти интервал между транспортными средствами и задела левое колесо встречного автобуса, оно от столкновения лопнуло. В результате автобус выбросило на встречную полосу движения», — приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

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