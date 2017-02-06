В Свердловской области пожарная машина протаранила легковушку

По данным управления, инцидент случился в 18.45 по местному времени в селе Байкалово. На перекрестке улиц Малыгина и Революции столкнулись машина пожарной части и Hyundai Santa Fe. От удара иномарку отбросило на забор.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1959 года рождения, получил перелом ребер слева и закрытую черепно-мозговую травму. Его внучка, 2009 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сиденье слева, доставлена бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Байкаловской ЦГБ с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства и ремней безопасности», — уточняет ведомство.

По информации полиции, автомобиль пожарной части двигался с включенными звуковыми и световыми сигналами в деревню Вязовка на срочный вызов по возгоранию частного дома.