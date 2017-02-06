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21:10 (мск), источник: Sputnik.by

Эмигрант из Минска был убит из ружья на заправке в Джорджии

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Минчанин Виталий Мялик погиб на заправочной станции в американском штате Джорджия, передает местный телеканал FOX5.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел на АЗС в городе Норкросс в минувшую пятницу. По информации телеканала, ссылающегося на полицию штата, Мялик находился в магазине на заправке, когда туда зашли двое молодых людей 18−25 лет. Предварительный просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что у одного из них случился конфликт с белорусом, после чего молодой человек застрелил Мялика из ружья.

Согласно заключению полицейских, минчанин скончался на месте. Его тело было обнаружено посреди парковки возле АЗС. Свидетели рассказали, что молодые люди уехали с места происшествия на внедорожнике, предположительно это была Toyota 4-Runner. Как минимум один из участников инцидента был афроамериканцем.

Супруга минчанина организовала сбор средств на краудфандинговой платформе на получение визы и перелет в США за телом своего мужа. У Мялика остались двое детей, младшей дочери всего четыре месяца.

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