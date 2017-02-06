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6 февраля, источник: Интерфакс

Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «острая интоксикация неизвестным веществом»

Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Врачи диагностировали у федерального координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего острое отравление неизвестным веществом, сообщают в движении со ссылкой на его жену, Евгению.

«Владимиру Кара-Мурзе-младшему врачи поставили диагноз “острая интоксикация неустановленным веществом”. Об этом сообщает супруга Владимира Евгения», — говорится в материале, опубликованном на сайте движения.

По словам Евгении Кара-Мурзы, состояние ее мужа стабилизировалось, но остается тяжелым.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован в минувший четверг, 2 февраля. Адвокат журналиста Вадим Прохоров сообщил «Интерфаксу», что у политика развивается полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

По сути, дежа вю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает
Вадим ПрохоровАдвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего
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7 мая 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Тогда адвокат утверждал, что все признаки говорили об отравлении.

В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.

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