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22:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой произошел сильный пожар

Сегодня, 6 февраля, вечером произошел сильный пожар в поселке Лебяжий в Уфимском районе. Об этом ProUfu.ru сообщил наш читатель Олег Осипов.

Источник: Proufu.ru

На фотографиях и видеокадрах отчетливо видно, что пожар уже охватил все строение и вот-вот перекинется на соседние дома. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Как сообщили позднее в ГУ МЧС РФ по РБ, пожар случился в бревенчатой бане. Пожарные справились с огнем меньше, чем за час. В тушении участвовали 3 пожарных автомобиля и 8 человек-огнеборцев.

Обстоятельства происшедшего и данные об ущербе уточняются.

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