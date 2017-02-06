Под Уфой произошел сильный пожар
Сегодня, 6 февраля, вечером произошел сильный пожар в поселке Лебяжий в Уфимском районе. Об этом ProUfu.ru сообщил наш читатель Олег Осипов.
Сегодня, 6 февраля, вечером произошел сильный пожар в поселке Лебяжий в Уфимском районе. Об этом ProUfu.ru сообщил наш читатель Олег Осипов.
На фотографиях и видеокадрах отчетливо видно, что пожар уже охватил все строение и
Как сообщили позднее в ГУ МЧС РФ по РБ, пожар случился в бревенчатой бане. Пожарные справились с огнем меньше, чем за час. В тушении участвовали 3 пожарных автомобиля и 8
Обстоятельства происшедшего и данные об ущербе уточняются.