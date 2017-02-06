Под Уфой произошел сильный пожар

На фотографиях и видеокадрах отчетливо видно, что пожар уже охватил все строение и вот-вот перекинется на соседние дома. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Как сообщили позднее в ГУ МЧС РФ по РБ, пожар случился в бревенчатой бане. Пожарные справились с огнем меньше, чем за час. В тушении участвовали 3 пожарных автомобиля и 8 человек-огнеборцев.