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09:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Около трех тысяч краснодарцев почти сутки живут без тепла

Почти сутки без тепла остаются около трех тысяч краснодарцев. Батареи в 150 домах жителей Центрального и Западного округов краевого центра холодные с полуночи. Нет и горячей воды.

Источник: ГТРК «Кубань»

Отключение произошло из-за ремонта сразу трех порывов на магистральной теплотрассе. При этом устранить неполадки специалисты обещали еще к 12 часам 6 февраля.

Под ограничение попали и социальные объекты. В двух больницах и трех детских садах включали автономные источники питания. А вот школьники учились в неотапливаемых классах, пришлось даже сократить время уроков.

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