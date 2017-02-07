Около трех тысяч краснодарцев почти сутки живут без тепла
Почти сутки без тепла остаются около трех тысяч краснодарцев. Батареи в 150 домах жителей Центрального и Западного округов краевого центра холодные с полуночи. Нет и горячей воды.
Почти сутки без тепла остаются около трех тысяч краснодарцев. Батареи в 150 домах жителей Центрального и Западного округов краевого центра холодные с полуночи. Нет и горячей воды.
Отключение произошло
Под ограничение попали и социальные объекты. В двух больницах и трех детских садах включали автономные источники питания. А вот школьники учились в неотапливаемых классах, пришлось даже сократить время уроков.