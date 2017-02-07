За незаконный слив отходов в Волгограде ассенизатор заплатит 82 тысячи рублей

Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск комитета природных ресурсов и экологии к гражданину, неоднократно нарушавшему природоохранное законодательство в сфере обращения с отходами. Основой для решения послужили материалы рейда инспекторов комитета.

Согласно материалам дела, в прошлом году во время планового осмотра территории, прилегающей к Волгоградскому кардиоцентру, был задержан водитель ассенизационного автомобиля, сбросивший на почву жидкие отходы. В результате земельный участок Григоровой балки площадью 70 квадратных метров был загрязнен отходами выгребных ям, что подтвердилось в ходе лабораторного анализа взятых проб почвы. На месте правонарушения был составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого гражданин бы наказан штрафом в 2 тысячи рублей. Тогда же ему был предъявлен расчет ущерба, нанесенного почвам, в размере 81 тысяча 900 рублей.

Не получив подтверждения об уплате этой суммы, облкомприроды обратился с иском в суд. Надо отметить, что это уже второй крупный ущерб, предъявленный гражданину за предыдущие два года. В настоящее время за аналогичные действия нарушитель после решения Волгоградского областного суда в принудительном порядке выплачивает ущерб размером 58 тысяч 500 рублей. Всего же за два предыдущих года инспекторы облкомприроды предъявили ему семь административных штрафов и два расчета ущерба на общую сумму чуть более 140 тысяч рублей.

Добавим, что по итогам рейдовых мероприятий в прошлом году инспекторами облкомприроды в общей сложности предъявлено более 400 расчетов для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, на сумму почти 59 миллионов рублей. В сравнении с 2015 годом, количество расчетов увеличилось почти в 8 раз, а сумма — в 37 раз. В том числе, было выявлено почти 190 фактов незаконного подключения к системам водоотведения с использованием специализированного ассенизационного автотранспорта. Общая сумма штрафов, назначенная таким перевозчикам, составила за год более 7, 5 млн рублей.