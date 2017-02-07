Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Ребенок развился и эмбриона, замороженного 16 лет назад
Убийство врача было местью за смерть пациентки
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
47-летняя Буланова сильно похудела и помолодела - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:31 (мск), источник: РИАЦ

За незаконный слив отходов в Волгограде ассенизатор заплатит 82 тысячи рублей

Гражданин неоднократно нарушал природоохранное законодательство в сфере обращения с отходами.

Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск комитета природных ресурсов и экологии к гражданину, неоднократно нарушавшему природоохранное законодательство в сфере обращения с отходами. Основой для решения послужили материалы рейда инспекторов комитета.

Согласно материалам дела, в прошлом году во время планового осмотра территории, прилегающей к Волгоградскому кардиоцентру, был задержан водитель ассенизационного автомобиля, сбросивший на почву жидкие отходы. В результате земельный участок Григоровой балки площадью 70 квадратных метров был загрязнен отходами выгребных ям, что подтвердилось в ходе лабораторного анализа взятых проб почвы. На месте правонарушения был составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого гражданин бы наказан штрафом в 2 тысячи рублей. Тогда же ему был предъявлен расчет ущерба, нанесенного почвам, в размере 81 тысяча 900 рублей.

Не получив подтверждения об уплате этой суммы, облкомприроды обратился с иском в суд. Надо отметить, что это уже второй крупный ущерб, предъявленный гражданину за предыдущие два года. В настоящее время за аналогичные действия нарушитель после решения Волгоградского областного суда в принудительном порядке выплачивает ущерб размером 58 тысяч 500 рублей. Всего же за два предыдущих года инспекторы облкомприроды предъявили ему семь административных штрафов и два расчета ущерба на общую сумму чуть более 140 тысяч рублей.

Добавим, что по итогам рейдовых мероприятий в прошлом году инспекторами облкомприроды в общей сложности предъявлено более 400 расчетов для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, на сумму почти 59 миллионов рублей. В сравнении с 2015 годом, количество расчетов увеличилось почти в 8 раз, а сумма — в 37 раз. В том числе, было выявлено почти 190 фактов незаконного подключения к системам водоотведения с использованием специализированного ассенизационного автотранспорта. Общая сумма штрафов, назначенная таким перевозчикам, составила за год более 7, 5 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новониколаевском районе в ДТП погиб водитель легковой автомашины
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Путин поручил поддержать операторов при выполнении закона Яровой
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Как мы растим маленьких тиранов Все больше и больше родителей по всему миру выбирают либеральный подход к воспитанию. Но так ли он хорош? 
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь