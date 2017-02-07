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03:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Катастрофу в Сочи раскроют за компьютером

Создана математическая модель последнего полета Ту-154Б-2 Минобороны.

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фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Как стало известно «Ъ», расшифровав и проанализировав данные бортовых самописцев Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлер, участники расследования катастрофы, жертвами которой стали 92 человека, не смогли прийти к единому мнению о ее причинах.

Для того, чтобы развеять возникшие сомнения, экспертам предстоит восстановить из поднятых со дна Черного моря обломков всю систему управления закрылками самолета. Если вещдоков для этого не хватит, разобраться специалистам поможет компьютерная модель последнего полета военного самолета.

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Версия об ошибке военных летчиков, преждевременно убравших закрылки Ту-154 и лишивших таким образом машину необходимой на взлете подъемной силы, появилась у специалистов в первые же дни после катастрофы. Во всяком случае, уже 28 декабря ее опубликовал на своем интернет-ресурсе действующий пилот и популярный блогер Денис Окань.

Однако транслировать это предположение СМИ не торопились, поскольку официальные расследователи — Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны и Межгосударственный авиакомитет — не подтверждали, как, впрочем, и не опровергали его. Как говорят близкие к расследованию источники «Ъ», абсолютного согласия по этому поводу среди участников технической комиссии нет и сегодня, когда со дна Черного моря поднята значительная часть фрагментов разбившейся машины и расшифрованы оба ее самописца.

Параметрический «черный ящик» Ту-154, по данным «Ъ», зарегистрировал «досрочную» уборку закрылков, а речевой магнитофон, в свою очередь, зафиксировал произнесенную непосредственно перед падением эмоциональную фразу одного из пилотов, которая тоже касалась неправильной работы закрылков.
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Эти данные и подтолкнули экспертов к более пристальному изучению работы экипажа на взлете.

При этом их оппоненты из той же комиссии утверждают, что параметрический самописец указал лишь на сам факт уборки закрылков, но ни один из приборов не дал ответа на вопрос, что стало причиной их перемещения. Закрылки, по мнению скептиков, могли быть убраны летчиками или сдвинуться в исходное положение в результате какого-то технического сбоя — например, замыкания в электроцепях управления их приводами.

В числе противников предположения о влиянии человеческого фактора, по данным «Ъ», оказались в первую очередь представители Минобороны, посчитавшие версию о якобы перепутанных опытными военными летчиками рычагах управления закрылками и шасси слишком примитивной.

Чтобы развеять все сомнения, появившиеся в технической комиссии, и было решено привлечь к расследованию гражданских экспертов из МАК, располагающих солидным опытом и более совершенной научно-технической базой для проведения исследований.

При этом МАК, по данным «Ъ», подошел к решению задачи комплексно, предложив исследовать все возможно повлиявшие на развитие нештатной ситуации на борту факторы. Так, например, гражданские эксперты сейчас восстанавливают всю систему управления закрылками, буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря. Источник «Ъ» полагает, что с помощью этого можно будет аргументированно доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками либо, наоборот, однозначно исключить их.

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Однако у исследователей уже возникли проблемы — им элементарно не хватает материала для изучения. Поэтому подключившиеся к расследованию гражданские эксперты, по данным «Ъ», уже создали и в настоящее время так называемую математическую модель последнего полета Ту-154. В ней заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку.

Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах. Таких, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту.

Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос — могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

Сергей Машкин

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