Более 27 тысяч преступлений зарегистрировали в Хабаровском крае в 2016 году

О достигнутых результатах рассказал руководитель ведомства Петр Решетников. По его словам, в прошлом году в регионе зарегистрировали 27008 преступлений. Этот показатель на 12,7% ниже, чем за 2015 год. Так, число умышленных убийств с покушениями снизилось с 203 до 178.

На 17,3% уменьшилось число зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. В то же время значительно увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности. Рост по этому показателю составил более 95%. В 2016 году в крае зарегистрировали 514 подобных фактов. Отмечается, что такое увеличение связано с раскрытием ряда уголовных дел о серии тождественных преступлений в отношении нескольких малолетних.