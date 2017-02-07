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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 27 тысяч преступлений зарегистрировали в Хабаровском крае в 2016 году

Итоги работы краевого следственного управления в 2016 году подвели на заседании расширенной коллегии.

О достигнутых результатах рассказал руководитель ведомства Петр Решетников. По его словам, в прошлом году в регионе зарегистрировали 27008 преступлений. Этот показатель на 12,7% ниже, чем за 2015 год. Так, число умышленных убийств с покушениями снизилось с 203 до 178.

На 17,3% уменьшилось число зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. В то же время значительно увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности. Рост по этому показателю составил более 95%. В 2016 году в крае зарегистрировали 514 подобных фактов. Отмечается, что такое увеличение связано с раскрытием ряда уголовных дел о серии тождественных преступлений в отношении нескольких малолетних.

Также за 2016 год в крае раскрыли 94,3% убийств, 97,5% причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Всего было возбуждено 1551 уголовное дело. В 2015 году этот показатель составил 1668 дел. Увеличилось количество уголовных дел о фактах невыплаты зарплаты, против здоровья населения и общественной нравственности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

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