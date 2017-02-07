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03:41 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке пациент психбольницы на Шепеткова порезал бритвой лицо врачу

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пациента психиатрической больницы на женщину-врача. Неадекватный мужчина сломал пострадавшей нос, а также порезал ей лицо бритвой.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пациента психиатрической больницы на женщину-врача. Неадекватный мужчина сломал пострадавшей нос, а также порезал ей лицо бритвой.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, нападение на врача-психолога произошло во время ее работы в Краевой клинической психиатрической больнице на Шепеткова, 14. Один из пациентов нанес 35-летней женщине удары кулаком, а затем порезал ей лицо бритвой. Пострадавшая с сотрясением головного мозга, переломом костей носа и резаными ранами лица была госпитализирована в нейрохирургическое отделение ВКБ № 2.

Личность нападавшего установлена, но не исключено, что он избежит уголовной ответственности из-за его психического заболевания. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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