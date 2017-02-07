Во Владивостоке пациент психбольницы на Шепеткова порезал бритвой лицо врачу
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пациента психиатрической больницы на
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пациента психиатрической больницы на
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения пациента психиатрической больницы на
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, нападение на
Личность нападавшего установлена, но не исключено, что он избежит уголовной ответственности