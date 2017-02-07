Как рассказал водитель прибывшим на место полицейским, он подвозил двух пьяных попутчиков. Во время поездки один из них спровоцировал конфликт и даже драку с водителем, из-за чего последний потерял контроль над дорогой и совершил столкновение с экскаватором на сильной скорости.

Драка в салоне привела к смертельному ДТП в Новосибирской области, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

В результате аварии 30-летняя не пристёгнутая пассажирка Toyota ударилась головой об центральную стойку и вылетела на переднее сиденье, после чего скончалась. Пассажир на переднем сиденье тоже не был пристёгнут, из-за чего сломал ногу и разбил голову.

А вот водитель вовсе не пострадал — его спас ремень безопасности.