Драка в салоне привела к смертельному ДТП в Новосибирской области
Водитель Toyota Corolla подвез пьяных попутчиков, которые решили подраться во время движения автомобиля, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Водитель Toyota Corolla подвез пьяных попутчиков, которые решили подраться во время движения автомобиля, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Драка в салоне привела к смертельному ДТП в Новосибирской области, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Днем 6 февраля водитель Toyota Corolla Fielder врезался в идущий экскаватор, авария произошла на трассе К-17р, возле Карасука.
Как рассказал водитель прибывшим на место полицейским, он подвозил двух пьяных попутчиков. Во время поездки один из них спровоцировал конфликт и даже драку с водителем,
В результате аварии 30-летняя не пристёгнутая пассажирка Toyota ударилась головой об центральную стойку и вылетела на переднее сиденье, после чего скончалась. Пассажир на переднем сиденье тоже не был пристёгнут,
А вот водитель вовсе не пострадал — его спас ремень безопасности.